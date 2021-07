Bewässerung sichert heimische Feldfrüchte

So wurde etwa in Zisserdorf im Bezirk Korneuburg heuer eine Bewässerungsanlage in Betrieb genommen. Denn die Regenfälle in der Region waren schon in den vergangenen Jahren viel zu wenig geworden. Elf Landwirte haben sich daher zusammengeschlossen und pumpen nun Grundwasser aus dem Tullnerfeld in einen Speicherteich und von dort auf die Felder.