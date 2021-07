Polizei legt rumänischer Fahrrad-Bande Handwerk

In Saubersdorf im Bezirk Neunkirchen fing in der Nacht von 26. auf 27. Jänner alles an: In einem Fahrradgeschäft stahlen vorerst unbekannte Täter zahlreiche Fahrräder und Ersatzteile. Die Rumänen dürften dabei auf den Geschmack gekommen sein und brachen in ein weiteres Fachgeschäft in Obritzberg-Rust im Bezirk St. Pölten ein. Nach einem „Ausflug“ nach Feldbach (Stmk.) schlugen die Einbrecher auch noch in Ebreichsdorf im Bezirk Baden zu.