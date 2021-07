Kajak und Surfer bei Sturm in Seenot am Attersee

Ein Ehepaar im Alter von 48 und 50 Jahren aus Steinbach am Attersee geriet am Dienstag gegen 16.40 Uhr mitten am Attersees, in etwa auf Höhe der Ortschaft Seefeld, mit einem Kajak in eine Notlage. Die beiden starteten ihre Tour von Seefeld aus, querten den See bis zum anderen Ufer und wollten anschließend wieder zurück zum Ausgangsort rudern.