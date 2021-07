Nachhaltiges Reisen im Bergsteigerdorf Zell-Pfarre

Für Symbiose zwischen Mensch und Natur soll ein neues Projekt in der Gemeinde Zell sorgen. Mehr Urlaubsgäste sollen in das Hochtal gelockt werden, um die Region zu beleben. Es herrscht aber nicht nur Euphorie in Zell-Pfarre - denn mit dem neuen Tourismusprojekt droht der Verlust des Bergsteigerdorf-Zertifikats.