Die Kunst bereitet den Weg hin zur Technik

So haben einige Mädchen mit Künstlerin Ulla Rauter etwa in der Stadt störende Geräusche eingefangen und sie via Klangfilter in Meeresrauschen oder Walgesänge verwandelt. Eine weitere Gruppe hat mit Niki Passath ein „Bestiarium“ an mechanischen Wesen erschaffen, die auf Veränderungen der Luftqualität reagieren. Acht Mädchen haben mit dem Duo diSTRUKTURA Interviews mit Frauen geführt, die in Graz in technischen Berufen arbeiten, und diese zu einer Installation verarbeitet. Ergänzend hat die slowenische Künstlerin Tanja Vujinović einen virtuellen „MetaGarden“ der Zukunft geschaffen, der mit Erkenntnissen der Nanotechnologie gespeist wird.