Post-Zentrum: Jicha kritisiert, Felipe schweigt

Grüne Kritik in Vomp

Auf dieses Problem machte die grüne Vomper Gemeinderätin und Vize-Landtagspräsidentin Stephanie Jicha in einer Aussendung bereits im Oktober 2019 aufmerksam: „Und wieder ein Unternehmen mit einem Bahnanschluss, das auf einen Standort ohne Bahnanschluss wechseln will“, ärgerte sie sich damals und trat entschieden gegen ein Logistikzentrum in Vomp auf. Ihr Standpunkt hat sich seither nicht verändert: „Eine Post-Zentrale an diesem Standort zieht Verkehr an wie die Fliegen. Das ist wirklich das Letzte, was wir in Vomp brauchen“, echauffierte sich Jicha.