Neues Verteilzentrum der Post ohne Gleisanschluss

„Die Post bringt allen was“ lautet einer der Slogans von Österreichs Brief- und Paketzusteller. Aus dem Verteilzentrum in Hall kommen ab Herbst keine Briefe mehr. Nach 17 Jahren werden dort die Tore dicht gemacht. Dafür öffnet in Vomp ein neues Brief- und Paketzentrum, in das rund 25 Millionen Euro investiert wurden. Ein Anschluss an die Bahn wie in Deutschland ist nicht geplant.