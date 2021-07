Endlich leise Hoffnung bei Kinderarzt-Suche

Sondern beispielsweise in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha. Denn dort nahm zuletzt ein neuer Kinderarzt seine Tätigkeit auf. Auch Dutzende neue Allgemeinmediziner, aber auch Ärzte verschiedener Fachrichtungen habe die ÖGK im zweiten Quartal bereits in Vertrag nehmen können. „Diese Zahl stimmt uns zuversichtlich, dass wir auch in in der Region St. Pölten bald neue Vertragspartner willkommen heißen können, auch wenn es derzeit noch keine Neuigkeiten zu vermelden gibt“, betont man bei der Gesundheitskasse.