200.000 Euro von der Nachbarin (82) herausgelockt?

Enge Freundschaft kam durch Hund zustande

„Ja, sie kam immer wieder und brauchte Geld“, bestätigte die geistig noch recht fit wirkende Dame als Zeugin. Und schilderte als Motiv für die gewährte Hilfe, dass es ihr der Hund der Nachbarin angetan habe. „Ich hatte im Leben mehrere Hunde. Ich war halt glücklich, wenn das Tier öfters bei mir war. Und das hat die Angeklagte ausgenutzt.“ In 17 Tranchen soll gegen Quittungen Geld geflossen sein. Die Empfängerin führte einen Hausumbau in ihrem ursprünglichen Heimatland als Verwendung an.