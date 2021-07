Neue Wende im Poker um ÖFB-Star Marko Arnautovic

Ein entscheidender Vorteil beider Vereine könnte die Teilnahme am internationalen Geschäft sein: Mit dem türkischen Meister Besiktas würde „Arnie“ fix in der Champions-League-Gruppenphase stehen, mit Fenerbahce in der Europa League spielen - mit dem deutschen Star Mesut Özil. Bologna spielt nach Platz zwölf in der Serie A in der kommenden Saison dagegen nicht europäisch.