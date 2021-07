Arnautovic wäre „top“ für „viel zu braves Team“

Die Nervosität bei Sinisa Mihajlovic ist im Steigen begriffen: Am Montag startete der Trainer mit Bologna in die Vorbereitung auf die neue Saison, parallel verfolgt er mit Argusaugen die Geschehnisse am Transfermarkt. Wo Marko Arnautovic weiter hoch im Kurs steht: „Warten wir ab, was in den nächsten Tagen passiert. Es liegt nicht an uns“, verwies Sportdirektor Riccardo Bigon gestern auf den nach wie vor aufrechten Vertrag des ÖFB-Teamspielers mit Schanghai.