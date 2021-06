10 Sekunden: Arnautovic in emotionaler Achterbahn

Emotionen waren auch nach dem Torjubel von Arnautovic zu sehen, allerdings auch bei den italienischen Fans. Und die waren nicht allzu positiv. Denn Arnautovic hielt sich die Hand an sein Ohr, was zwei Dinge bedeuten kann. Erstens: Er kann die österreichischen Fans nicht so gut hören. Zweite Möglichkeit: Er richtet die Geste an die italienischen Fans mit der Message: „Jetzt seid ihr still?“