13 Organspender retteten in Vorarlberg Leben

In Österreich gilt eine Widerspruchsregelung

„Bei uns in Vorarlberg werden die Organe für Spenden entnommen, also explantiert, aber nicht in den Körper der Empfänger transplantiert“, erklärt Wolfgang List, bereichsleitender Oberarzt der Intensivstation am LKH Feldkirch. Das nächstgelegene Transplantationszentrum befindet sich in der Universitätsklinik Innsbruck.