Hochwasseralarm! Rheinvorländer bereits gesperrt

Aktuelle Lage

Die teils intensiven Niederschläge im Bündnerland in den letzten 24 Stunden haben die Pegel der Flüsse im Einzugsgebiet des Alpenrheins im Laufe der Nacht deutlich ansteigen lassen. Die Abflussspitze in Diepoldsau/Lustenau wird am Mittag erwartet. Die derzeitigen Prognosen des BAFU gehen von einem maximalen Abfluss zwischen 1100 und 1500 Kubikmeter pro Sekunde aus.