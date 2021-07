Polizei sperrte nach Felssturz Autobahn-Auffahrt

Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr lösten sich in Frastanz im Bereich der Autobahnauffahrt auf die A 14 in Richtung Deutschland in einer Höhe von etwa 15 Meter gut 40 bis 50 Kubikmeter Felsgestein. Das Geröll – darunter auch größere Felsbrocken – rutschte in der Folge teils bis zum Straßenbankett der Auffahrt.