Wohl kleinste Kuh der Welt wird zu Publikumsmagnet

15.000 Besucher in nur drei Tagen

Denn der bisherige Rekordhalter des Titels kleinste Kuh der Welt ist 61,1 Zentimeter groß, „Manikyam“ stammt aus Indien. Inzucht soll dafür verantwortlich sein, dass die 23 Monate alte „Rani“ so winzig geraten ist. Nachdem lokale Medien über sie berichtet hatten, seien 15.000 Menschen in nur drei Tagen gekommen, um die Kuriosität mit den hängenden Ohren und dem Buckel am Rücken zu bestaunen.