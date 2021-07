Sperre am Ring: Staus in Klagenfurt unvermeidlich

Ausweichmöglichkeiten

Die vom See kommenden Lenker können beim Knoten Minimundus auf die August-Jaksch-Straße ausweichen oder bei der Steinernen Brücke auf die Koschatstraße abbiegen. Die Villacher Straße ist bis zur Höhe Waidmannsdorfer Straße befahrbar. Dort wird der Verkehr auf die August-Jaksch-Straße umgeleitet. Wer vom Norden über den Villacher Ring kommt, wird über die Koschatstraße gelenkt. Wer in die Innenstadt will, kann in Richtung Stadttheater abbiegen. In der City gilt die Sperre ab der Höhe Adolf-Kolping-Gasse. Pendler, die über die Rosentaler Straße fahren, müssen stadteinwärts den Viktringer Ring und stadtauswärts die August-Jaksch-Straße entlang fahren.