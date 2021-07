UVP-Bescheid rechtskräftig: „Meilenstein für S 34“

„Die Ministerin wollte einen Höchstgerichtsentscheid. Jetzt hat sie ihn, und ich erwarte mir, dass sie sich dem Rechtsstaat unterordnet“, fordert Anton Heinzl. Der ehemalige Verkehrssprecher der SP und lautstarke Befürworter der S 34 nimmt nun Leonore Gewessler von den Grünen in die Pflicht. Doch die Ministerin bleibt auch unabhängig vom Beschluss des Verfassungsgerichtshofs bei ihrem Baustopp, der auch für die umstrittene Traisental-Schnellstraße gilt. Denn der UVP-Bescheid stelle lediglich fest, ob ein Projekt die gesetzlichen Mindestanforderungen im Umweltbereich erfülle. „Aber nicht alles, was man theoretisch tun darf, ist auch sinnvoll“, hält sie an der Evaluierung fest.