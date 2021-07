Handelsangestellte: Gewerkschaft will Masken-Aus

Österreich soll sich laut GPA ein Beispiel an dem aktuell sehr erfolgreichen Versuch der Vier-Tage-Woche in Island nehmen. „Die Vier-Tage-Woche kommt den Wünschen vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entgegen und steigert die Produktivität - eine Win-Win-Situation“, wird die GPA-Vorsitzende, Barbara Teiber (Bild unten), in einer Aussendung zitiert. Die Maßnahme sei zudem auch im Sinne des Umweltschutzes, da mit vier statt fünf Tagen bei Auto-Pendlern 20 Prozent der klimaschädlichen Emissionen wegfallen würden.