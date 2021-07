Mehr Lebensqualität durch Wohnen in Kleingruppen

Alle Klienten des Netzwerkes können nach Wunsch eine solche Wohnform beziehen. In Wohngemeinschaften in Hall, Mieders, Baumkirchen und Mils betreut das Netzwerk mittlerweile 64 Klienten – entweder in 24-Stunden-Einrichtungen oder in eigenen Wohnungen, die mobil begleitet werden. In der Tagesbetreuung setzt man ebenfalls auf kleinere Einheiten. In Mils werden 86 Menschen an vier Standorten betreut, auch in Volders, Schwaz und Mieders gibt es Einrichtungen.