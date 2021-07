Bereits vier Millionen Corona-Tote weltweit

Seit Beginn der Pandemie sind weltweit bereits mehr als vier Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das belegen Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore, die am Mittwochabend präsentiert wurden. Damit stieg die Zahl der global bekannten Corona-Todesfälle innerhalb von knapp drei Monaten von drei auf vier Millionen an. Weltweit gab es bisher rund 185 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Virus, so die Universität.