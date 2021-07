Southgate: „War unglaublich, hier dabei zu sein!“

Gareth Southgate (England-Teamchef): „Wir wussten, dass das Spiel nicht so leicht vonstattengehen würde wie das in Rom (4:0 gegen Ukraine, Anm.). Wir haben den Spielern gesagt, dass sie Resilienz beweisen, dass sie sich möglicherweise von Rückschlägen erholen werden müssen - und das haben sie getan. Ich bin so stolz auf die Spieler. Es war unglaublich, hier dabei zu sein. Die Fans waren den ganzen Abend über unglaublich.“