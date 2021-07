Eine Landesregierung ohne Vorzugsschüler

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) definiert sein Politik über Volksnähe - ohne Zeltfeste und Bandldurchschneiden konnte er während des Lockdowns seine Stärken nicht ausspielen, befindet die Redaktion. Was man ihm nicht absprechen kann, ist sein hoher Arbeitseinsatz - so gelang es ihm, das Land gut durch die Coronakrise zu führen. Seine Moralpredigten kamen bei den Steirern aber nicht immer gut an - vor allem, dass er laut über eine Impfpflicht nachgedacht hat, nahmen ihm viele übel. Bei seinen Auftritten auf der großen, bundespolitischen Bühne als Vorsitzender der LH-Konferenz gab es zudem Luft nach oben. Note: 3