Mehr Frauenpower für die Vorarlberger Wirtschaft

Vom AMS wird das Frauenberufszentrum Vorarlberg (FBZ) in diesem Jahr mit rund 824.000 Euro gefördert. Und so dient die Einrichtung für beim AMS vorgemerkte Kundinnen als erste Anlaufstelle und Info-Drehscheibe. Mit anfänglich vier Mitarbeiterinnen, drei Standorten und 300 Teilnehmerinnen hat sich das FBZ im Laufe der Jahre vergrößert, inzwischen kümmern sich 15 Angestellte an vier Standorten um rund 700 Frauen, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen wollen.