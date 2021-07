Qualität von Buschenschenken soll gesichert werden

Jeder Betrieb erhält eine Hoftafel sowie eine Erstausstattung, sogar an einheitliche Kartonboxen für die Mitnahme von Speisen wurde gedacht. Für die Bewerbung gibt es Fotoshootings oder Kurzvideo-Drehs am Hof. Qualitätsgeprüfte Buschenschenken können so besser positioniert und das Image gestärkt werden, zudem gibt es regelmäßige externe Kontrollen.