Jetski-Weltmeister triumphierte nach Kaltstart

Kür in Ungarn

Sah man auf dem Wasser nicht! Nach seinem Kaltstart glühte der Sportwissenschaftler der Konkurrenz in gewohnter Manier davon. In zwei Wochen soll dann im ungarischen Nyíregyháza die Kür folgen. „Dort will ich meinen vierten EM-Titel fixieren.“ Also bleibt trotz Pause irgendwie alles beim Alten...