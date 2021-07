„Ich mache mir aber Sorgen um die Freiheit“

„Krone“: Es scheint, als leben wir in einer Zeit der Verwirrung. Mehr als die Hälfte der Leute sagte in einer Befragung, dass sie nicht wissen, was sie glauben sollen.

Richard David Precht: Das ist ganz normal in Zeiten von Revolutionen und wir leben in einer technischen, digitalen Revolution. Auch in der Zeit der ersten und zweiten technischen Revolution gab es große Unsicherheiten.