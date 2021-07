Alaba turtelt Gedanken ans EM-Aus im Urlaub weg

Alaba selbst genießt in der Story seiner Herzdame nur einen Kurzauftritt: David darf sich einmal in die Kamera drehen und seine Foccacia präsentieren, die er jetzt am italienischen Strand wohl zu verzehren gedenkt. Was wir nach Begutachtung des Schnipsels auch wissen: Shalimar und David sind offenbar nicht allein, sondern mit Freunden auf Urlaub; Shalimar trinkt am Strand Kaffee; Shalimar geht in einem orangen Nachtkleid zu Bett; Shalimar steht am nächsten Tag auf und betreibt um 7:43 Morgensport; Shalimar verfügt über einen ziemlich austrainierten Body. Diesen zeigt sie dann gerne auch im Bikini - und zwar diesmal nicht als Story, sondern als dauerhaftes Posting. Bitteschön: