So lässt sich David Alaba nach der EM verwöhnen!

Die Fußball-EM ist für Team Rot-Weiß-Rot zwar bereits im Achtelfinale ganz knapp zu Ende gegangen, den Kopf in den Sand stecken müssen darob allerdings weder Österreichs Fans noch unsere Fußballer! Wie etwa David Alaba, der abgesehen von Aussetzern in der Niederlande-Partie stets ein Fels in der EM-Brandung war - und nun seinen Kopf bzw. sein Gesicht in Wien nach den Strapazen der vergangenen Wochen ordentlich verwöhnen ließ …