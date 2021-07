Experte: Österreich fehlt Cyber-Sicherheitskonzept

„Wer eine Software erwirbt,“ erläutert Pichlmayr, „vertraut zu Recht darauf, dass diese ihm keinen Trojaner ins Haus bringt.“ Wohl wisse er von keinem vom Kaseya-Hackerangriff betroffenen Unternehmen in Österreich, aber: „Wenn Kaseya weniger als 40 betroffene Kunden, überwiegend in den USA, angibt, so können sich die Angreifer noch eine Vielzahl weiterer möglicher Kunden für ihre Angriffe aussuchen.“ Die schwedische Supermarktkette Coop, die 800 Filialen aufgrund der Trojaner-Attacke schließen musste, bekam die globalen Auswirkungen des Sicherheitsproblems in Europa zu spüren.