Hubert Repnigs Stimme ist verklungen

1959 war die Stimme des gebürtigen St. Veiters erstmals im Radio zu hören. „Licht ins Dunkel“ hat Repnig in Kärnten aufgebaut. Auch in seiner Freizeit setzte er seine wohlklingende Stimme ein: auf den Bühnen verschiedenster Theatervereine, zuletzt in einigen Rollen bei der Komödie 9020. Nun ist Hubert Repnigs Stimme verstummt.