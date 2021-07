500 Salzburger zu früh zum Stich gebeten

2000 anmeldefreie Impfungen diese Woche

Salzburg nimmt sich damit ein Beispiel an Bundesländern, die bei Impfaktionen ohne vorherige Anmeldung regelrecht überrannt wurden. Rund 2000 Salzburger sollen schon diese Woche die Gelegenheit für eine Spontan-Immunisierung bekommen. Begonnen wird in der Stadt: Am Donnerstag ist eine Schul-Impfaktion für Schüler, Lehrer und Eltern geplant, am Freitagnachmittag wird im Kongresshaus Johnson&Johnson verimpft, am Samstag Biontech.