Zajac/Frank ÖOC-Fahnenträger bei Tokio-Eröffnung!

„Tanja Frank und Thomas Zajac haben in Rio gemeinsam Bronze geholt“, begründete ÖOC-Präsident Karl Stoss die Wahl mit dem Medaillengewinn. „In Tokio gehen sie zwar in getrennten Booten an den Start, bei der Eröffnungsfeier werden uns die beiden aber Seite an Seite vertreten. Sie sind für uns die ideale Wahl.“ Frank tritt in Japan mit Lorena Abicht im 49er FX an, Zajac mit Barbara Matz erneut im Nacra 17. Mit Benjamin Bildstein/David Hussl im 49er ist in Enoshima noch ein ÖOC-Boot dabei.