Wölfe ausgesetzt? Laut Polizei wohl „Fake News“

Das Thema Wolf sorgt derzeit in Tirol für große Aufregung. Am Wochenende demonstrierten etwa Bauern aus dem ganzen Land in Innsbruck gegen den Beutegreifer. Unter anderem in Oberhofen (Bezirk Innsbruck-Land) und Westendorf (Bezirk Kitzbühel) zogen die Landwirte nach Schafrissen schon jetzt die Reißleine und trieben die noch verbliebenen Tiere von der Alm zurück ins Tal. Die Tiroler Landesregierung kündigte indes erst in der Vorwoche an, den Umgang mit Wölfen, Bären und Co. neu regeln zu wollen.