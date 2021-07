17 gerissene Schafe: Nächster Almabtrieb in Tirol

Die große Bauerndemo am Samstag in Innsbruck gegen die Wölfe war noch nicht vorbei, als schon die nächsten Schafrisse bekannt wurden. Zwei Wanderer entdeckten in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) auf der Rotwandalm im hinteren Windautal zwei tote Schafe. Doch bei den zweien sollte es nicht bleiben!