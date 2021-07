Ein Jahrbuch zum Jubiläum des Vereins

25 Jahre gibt es den Verein Neusiedler Stadtarchiv. Zum Jubiläum wurde wieder ein Jahrbuch herausgebracht, das verschiedene Themen der Geschichte in Neusiedl am See aufgreift. So kann man zum Beispiel nachlesen wann die Biologische Station, die jetzt in Illmitz beheimatet ist, abbrannte, oder wo Salat angebaut wurde.