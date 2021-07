Lungaus erste Ortschefin: „Das macht mich demütig“

Das hielt die Göriacher aber nicht vom Urnengang ab. 251 Bewohner machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch – und wählten Grall mit 96,75 Prozent in ihr Amt. Lediglich acht Personen votierten gegen die neue Ortschefin, acht Stimmen waren ungültig. „Ich freue mich total. Das Ergebnis macht mich demütig und ist ein riesiger Auftrag für die Zukunft“, sagt Grall. Und: „Die Wahlbeteiligung bei uns in Göriach ist immer sehr hoch. Aber dass so viele ihre Stimme abgeben, ist schon gewaltig.“