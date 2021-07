Reisefieber: Österreich ist wieder auf Achse

„In den ersten sechs Monaten wurden trotz Pandemie in Kroatien 2,6 Millionen Gäste und 11,8 Millionen Nächtigungen registriert, um 54 Prozent mehr als 2020“, so Branimir Toncinic, Direktor der kroatischen Reisezentrale in Wien. Die meisten beziehen sich auf Gäste aus Deutschland, Slowenien und Österreich. Toncinic: „Aus Österreich wurden bis jetzt eine Million Nächtigungen erzielt.“