Stromausfälle während extremer Hitzewelle im Irak

Der Irak wird von einer extremen Hitzewelle erfasst: In mehreren Teilen des Landes stiegen die Temperaturen in den vergangenen Tagen auf mehr als 50 Grad Celsius. Am Freitag kamen Stromausfälle in Bagdad und weiteren Teilen des Landes hinzu, weshalb häufig auch Klimaanlagen und Wasserpumpen ausfielen - was das heiße Wetter für viele Menschen noch unerträglicher macht.