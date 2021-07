Fachkräftemangel: Kein Personal für offene Stellen

„Sie haben keine Chance auf Arbeit gesehen und sind abgewandert. Nun brauchen wir sie dringend zurück“, zeigt sich Günther Goach, Präsident der Arbeiterkammer Kärnten besorgt. Den 1760 Arbeitslosen in der Tourismusbranche stünden 1953 offene Stellen zur Verfügung. Ähnlich sei die Situation in der Industrie. Auch hier mangle es an Fachkräften. Insgesamt waren in Kärnten im Juni 18.116 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind um 30 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs.