27 Covid-Tests für einen unbeschwerten Sommer

Wie berichtet, verlangt Wien bereits von Sechsjährigen „Corona frei-Nachweise“. Und zwar überall dort, wo der 3-G-Nachweis gilt. Im Kino, im Gasthaus, im Freibad, im Feriencamp, im Prater. Eltern sich erbost. Wer in der heißesten Zeit des Jahres nicht zu Hause sitzen will, muss den ungeimpften Teil seiner Familie ständig durchchecken. Oder in die Bundesländer bzw. Ausland fahren, wo die Regeln weniger streng sind.