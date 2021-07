Statistik-Chef: „Kräftiger Aufschwung steht bevor“

Hoher Stellenwert für Tourismus und Gastronomie

Anders hingegen die Lage im Tourismus und in der Gastronomie: Der Anteil dieser Sparten ist in Österreich z.B. dreimal so bedeutend wie in Deutschland, daher schlägt auch die lange Betriebssperre ins Kontor. Prof. Thomas: „Im Mai 2021 liegen wir bei den Nächtigungen im Vergleich zu 2019 erst bei 39,1 Prozent, bei den ausländischen Gästen gar erst bei 28,1 Prozent. Es gibt erste positive Signale, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir dürfen bei Corona nicht unvorsichtig werden.“