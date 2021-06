Aufschwung der Wirtschaft stärker als erhofft

Baubranche floriert derzeit besonders

Besonders gut läuft es am Bau, die Ausrüstungsinvestitionen (auch dank staatlicher Prämie) wachsen zweistellig, die Exporte springen wieder an. Die Arbeitslosigkeit bleibt aber noch immer hoch, „hier kommen die alten Probleme zurück“, so Badelt. Er ortet daher Aufholbedarf im Bildungsbereich oder bei der Beschäftigung von Frauen.