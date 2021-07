Arbeitsmarkt in Tirol erholt sich weiter

Es geht bergauf! Vor einem Jahr waren in Tirol noch 28.130 Menschen arbeitslos. Mit Ende Juni 2021 sind 15.530 Menschen ohne Arbeit. Wie hoch diese Zahl dennoch ist, zeigt sich im Vergleich mit dem Juni 2019 deutlich, als 12.589 Menschen in Tirol arbeitslos waren – das waren immer noch 3000 Personen weniger! Der starke Rückgang im Juni ist nicht nur der Pandemiebekämpfung geschuldet, sondern hängt auch mit der Saisonalität in Tirol zusammen. Diesmal fiel er jedoch stärker aus als in früheren Jahren und auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist die Arbeitslosigkeit in Tirol deutlich stärker gesunken.