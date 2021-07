Österreichs Kriminalfälle: Der Frauenhasser

Niemand in seinem Umfeld ahnte von seinem dunklen Geheimnis: Von Kindheit an hatte sich der Steirer Helfried B. gewünscht, eine Frau zu sein - und Frauen zu töten. „Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr anders. Ich musste morden“, sagte der ÖBB-Bedienstete, als er 2002 nach der grauenhaften Bluttat an einer Prostituierten verhaftet wurde.