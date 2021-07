Vettel: „Tun viel zu wenig für den Umweltschutz“

Die Formel 1 und Nachhaltigkeit passen aktuell nicht wirklich zusammen. Wurde vieles verschlafen?

Ja. Es gibt einen Plan, die Formel 1 bis 2030 grüner zu machen. Wir sollten aber weniger über Pläne reden, sondern endlich handeln. In der Formel 1 schlummert eine riesige Kraft für Innovationen, die immer wieder in Serie gehen. Damit stiften wir einen Nutzen für die Allgemeinheit. Wir müssen zum Beispiel an umweltverträglicheren Kraftstoffen wie Wasserstoff arbeiten, die dann im Idealfall in der gesamten Mobilität - im Pkw und Lkw genauso wie im Schiffsmotor - verwendet werden können.