Herzog: „Über dieses Team geht echt nichts drüber“

Acht Teams, ein Traum - aber wer ist jetzt der Favorit auf den EURO-Titel? Die „Krone“ fragte bei den Bundesliga-Trainern, den heimischen Experten, nach. Da gibt es zwar keine Einigkeit, aber eine Tendenz: Alle Wege führen zwar ins Wembley - aber der Pokal nach Italien. „Über sie geht echt nichts drüber“, meint Österreichs Rekordteamspieler Andi Herzog. Sieht Austria-Coach Manfred Schmid auch so: „Italien taugt mir sehr, diese Top-Organisation in der Defensive, gepaart mit einer Offensive, die nicht auszurechnen ist.“ So schwärmt Robin Dutt von der „Balance und vom Teamspirit“ der Squadra Azzurra.