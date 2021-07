Marach im Doppel weiter, Melzer ausgeschieden

Oliver Marach hat die Auftakthürde im Doppelbewerb des Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon gemeistert. Der 40-jährige Steirer setzte sich am Donnerstag an der Seite des Pakistaners Aisam-Ul-Haq Qureshi gegen die als Nummer 13 gesetzte belgische Paarung Sander Gille/Joran Vliegen mit 6:4, 6:4 durch. Der Rasen-Klassiker ist für Marach eines von zwei Highlights innerhalb kurzer Zeit, bei Olympia in Tokio geht er gemeinsam mit Landsmann Philipp Oswald an den Start.