Cavendish siegt und lässt Merckxs-Rekord wackeln

Er siegte auf dem sechsten Tagesstück nach 160,6 Kilometern von Tours nach Chateauroux, wo er bereits zweimal eine Etappe gewonnen hatte, vor dem Belgier Jasper Philipsen und dem Franzosen Nacer Bouhanni. Weiter im Gelben Trikot ist Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel unterwegs. Der Enkel des 2019 verstorbenen Tour-Idols Raymond Poulidor liegt acht Sekunden vor Titelverteidiger Tadej Pogacar, der am Vortag in beeindruckender Manier das Einzelzeitfahren gewonnen hatte. Spätestens in den Alpen am Wochenende sollte der Slowene den weniger bergfesten Van der Poel an der Spitze der Gesamtwertung ablösen. Gesamtdritter ist der Belgier Wout van Aert.