Wieder Horrorunfälle mit Bussen in der Steiermark

Eine unheimliche Serie an Unfällen mit vielen Verletzten sucht die Steiermark heim: Nach dem Horror-Crash am Samstag, bei dem ein Porsche in einen Kleinbus krachte, kam am Mittwoch wieder ein Transporter von der Straße ab - acht Verletzte! Am Nachmittag kollidierte dann ein Kleinbus mit der Radkersburger Bahn.